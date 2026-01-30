Calor y sequía, combo letal: Bomberos de Roldán debieron sofocar tres incendios de pastizales en una semana

Los bomberos del cuartel roldanense debieron intervenir en al menos tres quemas de pastizales esta semana. La situación no es aislada, en la vecina localidad de Funes ocurre lo mismo, y los especialistas lo relacionan con las altas temperaturas acompañado de un período de sequía.

Así, este martes a las 13.20, bomberos locales intervinieron ante un incendio de ramas y pastizales en la intersección de calles Los Plátanos y Larrea. Según indicaron oportunamente, se trató de un frente de fuego de aproximadamente 20 metros lineales que afectaba ramas y pasto.

En tanto el miércoles trabajaron en dos incendios registrados en distintos puntos de la ciudad: en primer lugar acudieron a un incendio de ramas y pastizales en calle Echagüe y colectora de la Autopista Rosario–Córdoba, lado norte. Se trató de un frente de fuego de aproximadamente 10 metros lineales ante lo cual realizaron tareas de extinción y enfriamiento.

El segundo hecho se dio ante un incendio de un contenedor con propagación a pastizales en la intersección de calles Mapuches y San Sebastián.

El contenedor se encontraba totalmente generalizado y el fuego había alcanzado varios metros de pasto.

En tanto, según resaltaron en un informe del portal InfoFunes, desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que toda esta región se encuentra actualmente en un estado de alerta máxima debido a condiciones climáticas que colocaron el índice de peligrosidad de incendios en el nivel rojo.

Esta situación de riesgo extremo responde a una combinación crítica de factores que incluye temperaturas elevadas, ráfagas de vientos constantes y una vegetación que presenta un estado de sequedad avanzado, funcionando como combustible ante cualquier foco ígneo.

Según los informes meteorológicos, este escenario de vulnerabilidad se mantendrá vigente al menos hasta el miércoles de la semana próxima, con un pronóstico que anticipa mínimas que oscilarán entre los 20 y 22 grados, mientras que las máximas treparán de forma sostenida hasta los 35 grados.