El paseo comercial de Acequias del Aire, punto de encuentro clave entre Roldán y Funes

Emplazado en la zona norte de Roldán y a pasos de Funes, Acequias del Aire fue forjando con el tiempo un pintoresco paseo comercial donde hoy confluyen diversos locales que constituyen una propuesta única en la zona.

Consultorios médicos, farmacia, estudio de pilates, heladeria, ferretería, accesorios y ropa para niños, bebés y adultos, peluquería, bar, market saludable, boutique femenina, tienda de deco, estudio fotográfico, verdulería, supermercado, gimnasio, bazar, pet shop, tienda deportiva y el club Los Teros forman parte de un entorno único con cómodos accesos tanto para los habitantes de Roldán como los de Funes, gracias a la recientemente inaugurada calle Pedrio Ríos, una arteria pavimentada e iluminada que conecta directamente con el barrio.

Con ingreso sobre calle Padre Oldani y Avenida Acequias del Aire, el barrio es uno de los que tuvieron mayor crecimiento en Roldán en los últimos años, y su perfil comercial fue tomando fuerza de la mano de los nuevos habitantes que demandan servicios y productos de calidad.

Con sus avenidas principales adoquinadas y un entorno que combina naturaleza con modernas construcciones, la zona comercial se presenta como un paseo ideal para habitantes de otros barrios e incluso del casco céntrico, donde se pueden encontrar las siguientes propuestas:

– ADA CONSULTORIOS: Consultorios Médicos – Acequias del Aire 811 – @ada_consultorios – wp 3413548729

– ADA FARMACIA: Farmacia/Perfumería/Suplementos – Av Acequias del Aire 787 – @ada_farmacia – wp 3413548793

– AHORA PILATES: Estudio de pïlates y clases de fuerza para hombres y mujeres de todas las edades – Canales 405 – @ahorapilates – wp 3416921265

– AIRE CONSULTORIOS: Odontología/Psiquiatria/Psicologia/Psicopedagogía – Av Acequias del Aire 1340 – @aire.consultorios – wp 3415942077

– ANNHI.KIDS: Pañalera/ Indumentaria bebés y niños – Av Acequias del Aire 688, local 4 – @annhi.kids – wp 3415006151

– BELAIRE SALON: Peluquería Unisex – Av Acequias del Aire 1464 – @belaire_salon – wp 3413417654

– CACAO: Market Saludable – Av Acequias del Aire 788 (Roldan) Araóz 4980 (Funes) – @cacao.market.saludable – wp 3412747822

– CLUB LOS TEROS: Club Social, Deportivo y Cultural – Av Acequias del Aire 1655 – @clublosteros – wp 3413968690

– COCÓ BOUTIQUE: Indumentaria y Accesorios femeninos – Av Acequias del Aire 688, local 1 – @boutique_coco_7 – wp 3415822369

– ECLAT: Restobar – Av Acequias del Aire 744 – @eclat_restobar – wp 3415553374

– DECORATIVA HOME: Tienda de regalos y objetos deco para el hogar – Av Acequias del Aire 788 – @decorativa_homeboutique – wp 3417419033

– EL CAPITÁN: Ferretería – Av Acequias del Aire 731 – @patriciabevilacqua25 – wp 3416846839

– ESPACIO CHAKANA: Clases de Yoga/Consultorios – Famatina 578 – @espacio_chakana – wp 3415323562

– IKA MERCADO DE FRUTOS: Verdulería – Av Acequias del Aire 788 (planta baja) – @ika_mercadodefrutos_ada – wp 3412472905

– LA BOUTIQUE DE ADA: Panadería y Repostería – Av Acequias del Aire 788, local 2 – @laboutiquedeada.roldan – wp 3416837845

– LA MONTEVIDEANA: Heladería – Canales 405 – @lamontevideana.roldan – wp 341 3149515

– NAILEN FOTOGRAFIA: Estudio Fotografico – Av Acequias del Aire 788 (Planta Alta) – @nailen.fotografia – wp 3415817910

– MÁS QUE GUAPA: Indumentaria/Lencería/Accesorios – Av Acequias 743 (Roldan)/Velez Sarfield 1130(Funes) – @masqueguapa – wp 3413462061

– MIS LIMPITOS: Limpieza/Perfumería/Jardinería/Bazar/Pet Shop – Av Acequias del Aire 743 – Local 4 – @mislimpitos – wp 3413932023

– SPORTMANÍA: Indumentaria y Complementos Deportivos – Av Acequias del Aire 688. local 2 – @sportmania_store – wp 3416925316

– SUPERTOTAL: Supermercado – Av Acequias del Aire 689

– ZONA ACTIVA: Gimnasio – Av Acequias del Aire 754 – @zonaactiva.ada – wp 3417464494