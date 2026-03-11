Roldán será sede del III Congreso Nacional de Educación

En el marco de las actividades por el 160° aniversario de la ciudad, Roldán será escenario del III Congreso Nacional de Educación, un encuentro que reunirá a destacados especialistas del país para debatir y reflexionar sobre los desafíos que atraviesa hoy el sistema educativo.

La actividad se desarrollará el sábado 16 de mayo, de 8 a 19, bajo el lema “La educación en la trama incierta de lo contemporáneo. Subjetividades, vínculos y aprendizaje”, una propuesta que busca analizar las transformaciones sociales y culturales que impactan en la escuela, los docentes y los estudiantes.

El congreso contará con conferencias de reconocidos referentes del ámbito educativo, entre ellos: Emilio Tenti Fanfani, Liliana González, Daniel Brailovsky y Daniel Korinfeld, quienes abordarán distintas miradas sobre la educación actual, los vínculos pedagógicos.

Además, el programa incluye presentaciones de libros en formato charla, a cargo de Mónica Coronado y Marcelo Rocha, lo que permitirá a los participantes dialogar con los autores.

El encuentro está dirigido a docentes, directivos, estudiantes y profesionales vinculados al ámbito educativo. Quienes deseen participar pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico congresoroldan@gmail.com.