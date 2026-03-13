Conflicto gremial: FESTRAM denunció amenazas y la Municipalidad asegura que acató la conciliación obligatoria

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, FESTRAM denunció “amenazas reiteradas” a los trabajadores de Roldán por parte de la Municipalidad. Sin embargo, desde el gobierno local aseguran que acataron la conciliación obligatoria dictada el 10 de marzo. El cruce se da en medio del conflicto gremial que llevó a un paro esta semana, un cese de actividades que en la ciudad tuvo acatamiento nulo los días martes y miércoles.

“El Municipio de Roldán incumple con acuerdos dados en el Ministerio de Trabajo. La intendencia aún adeuda a los trabajadores municipales el pago por los días de paro de enero 2026, que no debían descontarse”, señala el texto publicado por el sindicato. “Redoblando su autoritarismo, el intendente no restituyó las sumas descontadas, en una clara maniobra de amedrentamiento y extorsión. Esto agudiza la tensión”, manifestaron.

Consultado por El Roldanense tras conocerse la denuncia de la Federación, desde el ejecutivo local señalaron que los asiste el derecho de abrir las puertas de la Municipalidad con normalidad, en el marco de la conciliación. También, aseguraron que tal medida elevada por la Directora de Relaciones Laborales ampara la decisión de descontar el día a los trabajadores si se adhieren al cese. “Entendemos el paro si se hubieran agotado las instancias, pero no es así”, pronunciaron.