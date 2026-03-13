El sol como aliado: el emprendimiento que nació tras la pandemia y hoy lleva energía solar a los hogares de la región

En los últimos años, la búsqueda de alternativas energéticas más eficientes y sustentables comenzó a ganar cada vez más espacio en los hogares. En ese contexto, el emprendimiento encarado por Matías Saraceni y Julieta Pucheta al cual denominaron @solargreen.ts logró abrirse camino apostando al aprovechamiento de la energía solar a través de la instalación de termotanques solares.

La iniciativa tomó impulso hace cinco años, luego de la pandemia, en un momento en el que muchos proyectos debieron reinventarse. Aunque la idea había comenzado algunos años antes, distintas dificultades como el cierre de importaciones y el freno que significó la emergencia sanitaria retrasaron su desarrollo inicial.

“Hace 5 años, después de la pandemia, decidimos empezar un nuevo camino y fue así que nació Termotanques Solar Green”, explicaron desde el emprendimiento al repasar sus inicios.

Según contaron, la decisión surgió en un contexto de cambios, pero también de oportunidades para apostar por nuevas ideas vinculadas al uso de energías renovables. “Como muchos, atravesamos un momento de cambios y desafíos, pero también de decisiones importantes. Ahí fue cuando apostamos por un proyecto en el que realmente creemos: la energía solar y los termotanques solares”, señalaron.

Desde Solargreen remarcaron que el objetivo siempre fue ir más allá de la simple comercialización de equipos, priorizando la búsqueda de soluciones concretas para las familias. “Entendimos que no se trata solo de vender un equipo, sino de brindar una solución real para cada hogar”, destacaron.

En ese sentido, cada trabajo realizado representa una nueva historia dentro del crecimiento del proyecto. “Cada instalación es una familia que empieza a aprovechar la energía del sol. Cada cliente que confía en nosotros se vuelve parte de esta historia”, afirmaron.

Con el crecimiento del emprendimiento, el equipo también amplió sus servicios vinculados a la energía renovable. Actualmente, además de los termotanques solares, comenzaron a realizar instalación y mantenimiento de paneles fotovoltaicos, sistemas que permiten generar electricidad a partir de la energía solar.

“También empezamos a trabajar con lo que es la instalación y mantenimiento de paneles fotovoltaicos, es decir, la generación de luz a partir de paneles solares”, explicaron.

En ese marco, incorporaron además tecnología y productos específicos para optimizar el rendimiento de los sistemas. Entre ellos se destaca un producto importado para la limpieza y mantenimiento de paneles solares, diseñado para evitar que se adhiera la suciedad y prolongar la vida útil de los equipos.

Se trata de un agente especializado que elimina líquenes, musgos, hongos y distintos tipos de suciedad orgánica que pueden afectar la superficie de los paneles. El producto, biodegradable y desarrollado especialmente para módulos solares, permite limpiar sin dañar componentes sensibles como el vidrio solar, la silicona o el marco de aluminio. Además, ayuda a romper la unión entre la suciedad orgánica y el vidrio del panel, facilitando su eliminación y mejorando la eficiencia del sistema.

Actualmente, el emprendimiento trabaja de lunes a sábado y adapta los horarios de instalación según las necesidades de cada cliente, priorizando la atención personalizada. Además, ofrecen distintas modalidades de pago, tanto en efectivo como con tarjeta, con financiación de hasta 12 cuotas.

A cinco años del impulso que marcó el crecimiento del proyecto, desde Solargreen aseguran que el espíritu sigue siendo el mismo: continuar desarrollando un emprendimiento basado en el trabajo, la confianza y el cuidado del ambiente.

“Seguimos trabajando con la misma idea con la que empezamos: hacer crecer un proyecto que mire al futuro, que cuide el planeta y que ayude a más personas”, concluyeron.

Formas de contacto:

Instagram: @solargreen.ts

Celular: 3412769143