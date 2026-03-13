Nada se pierde, todo se transforma: llegarán cerca de 30 toneladas de escombros de la autopista Rosario – Santa Fe para arreglar las calles

A través de un decreto que presentó en la primera sesión anual del Concejo Deliberante local, el intendente Daniel Escalante comunicó que Roldán pedirá al gobierno provincial una parte del pavimento asfáltico reciclado (RAP) utilizado en la construcción del tercer carril de la autopista Rosario – Santa Fe. De esta forma, a la ciudad llegarán cerca de 30 toneladas de escombro (la cantidad que la Provincia autorice a retirar) que serán utilizados para arreglar calles.

“Contar con dicho material es fundamental para nuestra ciudad, teniendo en cuenta que sirve para mejorar calles y banquinas. Permite estabilizar y mejorar las condiciones de rodamiento de calles de tierra que generan polución a los vecinos”, señaló el jefe municipal en la carta presentada al cuerpo legislativo. Asimismo, estableció que dicho material se entregaría de forma gratuita a las municipalidades que así lo solicitaran.

Para la extracción del material resultante de la extracción de pavimento en el tramo que va desde Circunvalación a la ciudad de San Lorenzo, se contratará un camión con batea que se encargará de retirarlo en la empresa Pose SA, adjudicataria de la obra. “Esto colabora a extender la vida útil de los productos que antes hubieran sido desechados y disminuye los costos de mantenimiento vial”, aseguró Escalante.