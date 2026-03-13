Robó una moto del Centro de Gestión Municipal y extorsionó para devolverla: le dieron seis meses de prisión

En audiencia imputativa de este viernes en el Centro de Justicia Penal, la Fiscal Dra. Cecilia Brindisi le imputó a B. M. el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública y extorsión, ambos en concurso real, en calidad de autor y en grado de consumado. La Jueza de primera instancia Dra. Granato tuvo por formalizada la audiencia disponiendo la prisión preventiva por el plazo de 6 meses. Una vez finalizado el plazo la Fiscalía puede solicitar la prórroga.

Se le imputa el hecho ocurrido en fecha 4 de marzo de 2026, aproximadamente a las 10:45hs, haber sustraído la motocicleta marca Honda Wave 110cc de color blanca, que se encontraba estacionada en la vía pública -sobre el espacio destinado a motocicletas- frente al Centro de Gestión Municipal ubicado en calle Entre Ríos al 1000 de la localidad Roldán, previo ejercer fuerza sobre el mecanismo de traba volante y violentando el tambor de encendido también sustrajo las siguientes pertenencias que se encontraban en el interior del asiento del rodado, siendo: Una (01) billetera de color marrón claro con tachas, Un (01) permiso de conducir (en formato papel), dos (02) D.N.I., Un (01) carnet de conducir, Una (01) tarjeta de credito, Una (01) tarjeta de débito, Una (01) credencial de la obra social.

Asimismo, se le atribuye en fecha 4 de marzo, a las 15hs, en la vivienda ubicada en calle Echague al 1000 de Roldán, haber exigido mediante intimidación a otra victima el pago de cincuenta mil pesos en efectivo y la entrega de un celular a cambio de la motocicleta marca Honda Wave 110cc de color blanca, la que había sido previamente sustraída por el imputado. La segunda víctima se presentó en el domicilio junto con otra persona con el propósito de recuperar la moto, B. M. le negó estar vinculado con la misma para luego extorsionarlo. La misma entregó el dinero y un celular marca Motorola de color rosa sin chip y sin funda, tras lo cual el imputado le entregó el motovehículo, sin una chapa patente, los dos espejos negros y un plástico que cubría una luz de giro.