El roldanense de apenas 11 años que se convirtió en youtuber y recibió una placa original por llegar a los 100.000 suscriptores

Pasaron tres años desde que Benicio López publicó el primer video en su canal de Youtube. Tenía ocho y su idea principal era tomarlo como un pasatiempo y compartir sus experiencias de forma online con amigos, aunque nunca sospechó crear la comunidad que fue conformando. A comienzos de 2026, superó los 100.000 suscriptores, un logro que celebró con la placa original que la plataforma internacional de videos le envió a su casa, en el barrio Tierra de Sueños 2. Y la cuenta de seguidores continúa creciendo.

Con el reconocimiento alcanzado ya dispuesto en uno de los sitios principales de su habitación, Benicio contó cómo se dio el crecimiento de su canal en diálogo con El Roldanense. “Lo que me motivó fue ver a otros youtubers hacer videos por diversión. Los contenidos que subo son sobre los videojuegos y películas del momento, aunque fueron cambiando a medida que habían otras tendencias”, expresó desde su hogar, donde disfruta de sus vacaciones luego de pasar a séptimo grado en la escuela 1402.

“Pude superar los 100.000 suscriptores subiendo contenido casi a diario desde que se creó el canal. El mejor video, para mí, fue el de todas las apariciones de Golden Freddy de Five Nights At Freddy’s”, narró, haciendo alusión al videojuego de terror y supervivencia que es furor entre los jóvenes. En su canal también hay videos de otros juegos como Minecraft, Crash Bandicoot o Mario Bros, y otros contenidos personales. “Primero grabo el vídeo, luego lo edito, agrego detalles como la música y el texto, y lo subo al canal”, describió el paso a paso.

Su familia, oriunda de Rosario y vecina de Roldán desde que Benicio era bebé, transmitió su alegría por el crecimiento que tuvo el canal. “Es una linda historia, un logro enorme que consiguió con mucho esfuerzo y dedicación, siendo todavía muy chico”, señaló su mamá, Noelia. El dueño del canal, en tanto, se envalentonó con seguir creando contenido: “Estoy muy contento, nunca imaginé tener tantos suscriptores. Mis padres están muy orgullosos por haber alcanzado ese número. Voy a seguir subiendo videos de cosas que me interesen”.