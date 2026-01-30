Actividades en el Polideportivo municipal: cómo participar de la Escuela de Natación gratiuta

La Municipalidad de Roldán invita a la comunidad a participar de la Escuela de Natación que dará inicio el lunes 2 de febrero en el Polideportivo Municipal, destinada a niños y niñas de 4 a 12 años.

Luego de un exitoso mes de enero, en el que más de 560 niños, niñas y adolescentes formaron parte de la Escuela de Verano, el municipio continúa apostando al deporte y a la actividad física como herramientas fundamentales para el desarrollo integral en edades tempranas.

La propuesta se llevará adelante de lunes a viernes, con los siguientes horarios para niños y niñas, organizados por edades:

• 9:00 a 10:00 hs: 10, 11 y 12 años

• 10:00 a 11:00 hs: 7, 8 y 9 años

• 11:00 a 12:00 hs: 4, 5 y 6 años

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, en el marco de una planificación sostenida de políticas públicas que promueven el deporte, la educación saludable y el acceso igualitario a actividades recreativas para todos los roldanenses.

La Escuela de Natación es totalmente gratuita y se encuentra financiada íntegramente por el municipio, garantizando así la posibilidad de participación de todas las familias que deseen sumarse.

Inscripciones de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hs, en el Polideportivo Municipal (Larrea 450). Concurrir con DNI.