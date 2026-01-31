Empresarios de Funes y Roldán se unieron para impulsar herramientas de contratación de personal
El encuentro se llevó a cabo en el hotel Sol de Funes y marcó un hito en la agenda empresarial del verano.
En un encuentro estratégico clave para el desarrollo económico regional, la Asociación de Empresarios por Funes, Roldán y la región llevó a cabo un desayuno de trabajo junto al Municipio en el Hotel Sol de Funes, donde se presentaron herramientas concretas para la contratación de personal con beneficios previsionales.
Ante un auditorio completo de 60 empresarios e industriales; funcionarios de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación expusieron los alcances de los programas de Entrenamiento Laboral y el Programa de Inserción Laboral (PIL). El objetivo central fue brindar soluciones prácticas para que las empresas locales puedan expandir sus plantillas reduciendo costos operativos y cargas previsionales.
Alianza Público-Privada en acción.
La jornada no solo sirvió como una instancia de capacitación, sino como un espacio de networking de alto nivel. Los puntos destacados del encuentro fueron:
Optimización de Costos: Se detalló cómo las industrias pueden aplicar los programas nacionales para incorporar personal de manera eficiente.
Articulación Local: La Asociación reafirmó su rol como puente entre las políticas públicas nacionales y la realidad productiva de Funes.
Capacitación Directa: Los asistentes pudieron evacuar dudas técnicas sobre la implementación de los programas de empleo directamente con los responsables de la Secretaría de Trabajo.
»Seguimos articulando acciones que beneficien no solo a la empresa, sino a la sociedad de Funes en su conjunto. Generar empleo es la mejor forma de potenciar el crecimiento de nuestra ciudad», señalaron referentes de la Asociación durante la apertura.
El evento, que comenzó a las 9:00 hs, marcó un hito en la agenda empresarial del Verano 2026. La masiva concurrencia de 60 líderes de diversos sectores (comercio, servicios e industria) demuestra el fuerte interés del empresariado local por profesionalizar la gestión del talento y aprovechar las herramientas de incentivo vigentes.
Con esta iniciativa, la Asociación de Empresarios por Funes continúa liderando la agenda de desarrollo, demostrando que la articulación público-privada es el camino para consolidar a la región como un polo productivo de referencia.