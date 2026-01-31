Empresarios de Funes y Roldán se unieron para impulsar herramientas de contratación de personal

En un encuentro estratégico clave para el desarrollo económico regional, la Asociación de Empresarios por Funes, Roldán y la región llevó a cabo un desayuno de trabajo junto al Municipio en el Hotel Sol de Funes, donde se presentaron herramientas concretas para la contratación de personal con beneficios previsionales.

​Ante un auditorio completo de 60 empresarios e industriales; funcionarios de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación expusieron los alcances de los programas de Entrenamiento Laboral y el Programa de Inserción Laboral (PIL). El objetivo central fue brindar soluciones prácticas para que las empresas locales puedan expandir sus plantillas reduciendo costos operativos y cargas previsionales.

​Alianza Público-Privada en acción.

​La jornada no solo sirvió como una instancia de capacitación, sino como un espacio de networking de alto nivel. Los puntos destacados del encuentro fueron:

​Optimización de Costos: Se detalló cómo las industrias pueden aplicar los programas nacionales para incorporar personal de manera eficiente.

​Articulación Local: La Asociación reafirmó su rol como puente entre las políticas públicas nacionales y la realidad productiva de Funes.

​Capacitación Directa: Los asistentes pudieron evacuar dudas técnicas sobre la implementación de los programas de empleo directamente con los responsables de la Secretaría de Trabajo.

​»Seguimos articulando acciones que beneficien no solo a la empresa, sino a la sociedad de Funes en su conjunto. Generar empleo es la mejor forma de potenciar el crecimiento de nuestra ciudad», señalaron referentes de la Asociación durante la apertura.

​El evento, que comenzó a las 9:00 hs, marcó un hito en la agenda empresarial del Verano 2026. La masiva concurrencia de 60 líderes de diversos sectores (comercio, servicios e industria) demuestra el fuerte interés del empresariado local por profesionalizar la gestión del talento y aprovechar las herramientas de incentivo vigentes.

​Con esta iniciativa, la Asociación de Empresarios por Funes continúa liderando la agenda de desarrollo, demostrando que la articulación público-privada es el camino para consolidar a la región como un polo productivo de referencia.