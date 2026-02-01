Beneficiarios de Anses: aumento y haberes de febrero 2026

Por: Dra. Evelyn Porcel de Peralta

Comenzamos un nuevo mes y, como los aumentos de ANSES continúan ajustándose de manera mensual conforme al índice de inflación de dos meses hacia atrás, la abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, acerca la información oficial para que todos los vecinos puedan mantenerse informados de manera clara y precisa.

A partir de febrero de 2026, los haberes previsionales se actualizan con un incremento del 2,85% respecto del mes anterior. Al momento de redactar esta nota, no se ha informado ningún cambio en relación al bono extraordinario, por lo que el mismo continúa siendo de $70.000.

Con este ajuste, la jubilación mínima, con bono incluido, pasará a ser de $429.254,35. En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a percibir ascenderá a $357.403,48.

Por su parte, para aquellos beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima, el haber máximo bruto que ANSES abonará en febrero será de $2.417.441,63.

Es importante aclarar que todos estos importes son montos brutos. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley, como los correspondientes a la obra social, las cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES. Por este motivo, el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser menor al aquí informado.

En cuanto al cronograma de pagos, ANSES comenzará a abonar los haberes a partir del 9 de febrero del 2026 para quienes cobran la mínima, iniciando con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0. A partir del 23 de febrero de 2026 comenzarán los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Ese mismo 9 de febrero, todos los jubilados y pensionados (sin importar el monto a percibir, ni la terminación de su DNI) podrán consultar su liquidación previsional ingresando al portal Mi ANSES, con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí podrán ver el monto exacto que van a cobrar, ya con los descuentos aplicados. Es recomendable revisarlo antes de ir al banco, para evitar confusiones o sorpresas al momento del cobro.

Si al revisar la liquidación surgen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, los beneficiarios pueden realizar una consulta profesional para analizar su situación en forma personalizada. Asimismo, para quienes necesiten una guía práctica, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta (evelynporceldeperaltaabogada) se encuentra disponible un tutorial sencillo, con explicaciones paso a paso, para descargar la liquidación de manera rápida y segura.