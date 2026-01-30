En el Playón con marihuana: detuvieron a un hombre de 36 años con 10 envoltorios

Un hombre de 36 años domiciliado en Roldán fue detenido este viernes por la tarde cuando la policía lo encontró con 10 envoltorios de marihuana en su poder mientras estaba en Playón del Paseo de la Estación.

Según la información policial, efectivos de la fuerza se encontraban patrullando la zona y en San Martín y Amenábar visualizaron al hombre, a quien procedieron a identificar y a realizarle un registro palpáreo que arrojó resultados negativos en cuando a elementos de peligrosidad.

En tanto, ante testigos, vuelven a realizar la identificación y le encontraron los 10 envoltorios antes mencionados. El procedimiento continuó con una comunicación al 911 desde donde les indican a los efectivos el traslado del hecho al MPA.

El fiscal de turno ordena el traslado del detenido a la Comisaría Sexta.