Entradera en el barrio privado Los Raigales: los maniataron y les robaron de todo
Los delincuentes ingresaron haciendo un huevo en el cerco perimetral. Fueron tomados por las cámaras de seguridad, pero aun así pudieron perpetrar dos robos.
Dos personas encapuchadas ingresaron durante la madrugada de este lunes al barrio privado Los Raigales, ubicados en el extremo sur de Roldán, en inmediaciones de Tierra de Sueños 3 y la ruta A012. Hicieron un hueco en el cerco perimetral, y se metieron por el patio en las dos primeras casas que encontraron: en ambas estaban los habitantes adentro.
Según pudo saber El Roldanense, los delincuentes maniataron a las víctimas y, bajo amenazas de que no se movieran, empezaron a revolver la vivienda mientras pedían por dólares, euros y joyas.
Al no encontrar nada de eso, se llevaron ropa, electrodomésticos, algo de dinero en efectivo y otros elementos de valor que podían trasladar en una mochila ya que ingresaron a pie.
El barrio es cerrado y tiene un sistema de seguridad de monitoreo, por el cual puede verse cuando ingresan y también cuando se van, por el hueco que hicieron en el tejido lindero al campo.
No es la primera vez que ladrones ingresan a ese barrio bajo esta modalidad. Quizás el hecho más recordado por la trascendencia que tomó fue cuando le robaron a la empresaria y excandidata a concejal e intendente Vanina Procopio.