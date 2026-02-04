Roldán: la Municipalidad suma 30 nuevos contenedores al sistema de recolección

La Municipalidad de Roldán adquirió 30 nuevos contenedores para el sistema de residuos urbanos. Según destacaron desde el municipio, estos dispositivos se incorporan para reemplazar los que fueron dañados por el mal uso o por el deterioro propio del paso del tiempo.

De acuerdo a lo informado, la incorporación de estos contenedores responde a una planificación integral en materia de residuos. Durante el año pasado, el municipio adquirió más de 100 contenedores y un camión compactador, y para este 2026 se prevé la incorporación de 150 nuevos contenedores y un nuevo camión compactador, que llegará a través del Fondo de Obras Menores.

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente remarcaron que en el período 2021–2025 se incorporaron un total de 315 contenedores nuevos, lo que representa casi la mitad con los que contaba el sistema de recolección a fines de 2021.

Desde el Ejecutivo local solicitaron la colaboración de los vecinos y vecinas para el cuidado de los mismos, recordando que están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios.

“El 90 % de las roturas de los contenedores se debe al mal uso, ya sea por arrojar brasas encendidas, restos de obras e incluso residuos de poda. Los contenedores son muy costosos y necesitamos del compromiso de todos los vecinos para poder conservarlos”, señalaron desde el municipio.