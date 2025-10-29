Cómo va a ser Distrito Roldán, el desarrollo del Grupo Transatlántica en la ciudad

Roldán continúa consolidándose como una de las localidades con mayor proyección del corredor metropolitano. En este contexto, Grupo Transatlántica, acaba de suscribir con el Ejecutivo Municipal un convenio urbanístico y presenta Distrito Roldán, un nuevo desarrollo urbano, que redefine el concepto de barrio abierto y se sitúa en primera línea para lograr una mayor calidad de vida en el ejido urbano.

Ubicado sobre la Ruta 9, a metros del cruce con la AO12, Distrito Roldán se emplaza en la última fracción a urbanizar antes del anillo vial, dentro de un entorno ya consolidado.

El proyecto contempla 180 lotes en total —21 comerciales y 159 residenciales— con superficies desde 436 m², combinando vida residencial, espacio comercial y una infraestructura de alto nivel.

El desarrollo contará con pavimento en todas sus calles internas y acceso directo desde Ruta 9, red de agua potable, gas natural y desagües pluviales, y como principal diferencial contará con tendido eléctrico completamente subterráneo tanto para el alumbrado público, conexión de cada lote y redes de fibra óptica, aportando una estética moderna y limpia, propia de un entorno natural.

Además, incluirá un plan de forestación integral que aprovechará la arboleda existente, reforzando la identidad verde que caracteriza a Roldán.

Un frente comercial y mayor conectividad

Sobre la Ruta 9, el emprendimiento desarrollará un frente comercial con 21 lotes destinados a servicios y locales de calidad, que generarán una nueva centralidad y dinamizarán la actividad en toda la zona.

Asimismo, Distrito Roldán contribuirá a mejorar la conectividad urbana, permitiendo una circulación más fluida entre los barrios del área y los principales accesos a la ciudad.

Con el impulso de Grupo Transatlántica, el emprendimiento esta próximo al comenzar las obras de infraestructura a cargo de EDECA, y se destaca como una nueva oportunidad de inversión en una de las áreas de mayor crecimiento del corredor oeste.

Para su comercialización zonal, el grupo depositó su confianza en SI INMOBILIARIA, que aportará su experiencia y conocimiento del mercado regional.