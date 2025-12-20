Fiesta familiar terminó con intervención de la GUR por uso de pirotecnia

En la noche del viernes 19 de diciembre, la Guardia Urbana de Roldán intervino en el barrio Coto de la Alameda tras recibir reclamos de vecinos por el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro y música a elevado volumen.

El aviso fue recibido por el Centro de Operaciones Municipal (COM) alrededor de las 20 horas, lo que motivó el envío de personal al sector comprendido en las inmediaciones de calles Famatina y Aconquija. Al arribar al lugar, el arrojo de pirotecnia ya había cesado, aunque varios vecinos manifestaron su malestar por la situación.

Durante el procedimiento se realizaron mediciones sonoras, que arrojaron registros superiores a los niveles permitidos, y se dialogó con la persona presente en el domicilio, quien indicó que se encontraban celebrando un evento familiar. Desde la Guardia Urbana se informaron las ordenanzas vigentes y se labró el acta correspondiente por incumplimiento de la normativa que prohíbe el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro en la ciudad.