Desafío en la montaña: ciclista roldanense completó una exigente prueba de 70 kilómetros en las sierras cordobesas

La roldanense Ana González participó de una exigente competencia de mountain bike en Villa General Belgrano, con un recorrido de 70 kilómetros y 1400 metros de altimetría. Tras un año sin competir, destacó el esfuerzo realizado y la satisfacción de volver a las sierras.

La ciclista local fue parte de una exigente carrera de rally en mountain bike disputada en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano, un clásico escenario para este tipo de competencias en terreno serrano.

El circuito, de aproximadamente 70 kilómetros y una altimetría cercana a los 1400 metros, recorrió distintos puntos de la zona como Los Reartes, Villa Berna e Intiyaco, para luego regresar al punto de partida.

“Era durísima la competencia, porque muchos kilómetros eran en subida”, expresó la deportista al describir el trazado. La competencia marcó además su regreso a las carreras tras un año de inactividad. “Yo hacía un año que no corría, había dejado, y me empecé a preparar nuevamente, a entrenar para empezar de nuevo”, contó.

En cuanto al resultado, finalizó quinta en su categoría, que contó con seis participantes, mientras que en total compitieron cerca de 30 mujeres distribuidas en distintas divisionales. “Salí quinta, no éramos muchas en total seríamos unas 30 mujeres”, detalló.

Si bien reconoció que le hubiese gustado mejorar su tiempo, aseguró que el rendimiento estuvo dentro de lo esperado: “En lo personal me hubiese gustado un poquito menos de tiempo, pero era más o menos lo que había estimado después de un año sin correr”.

Para afrontar el desafío, la preparación fue clave. “Llevo mucha preparación, entreno entre 500 y 600 kilómetros por mes. Le puse garra y lo fui a hacer para disfrutarlo”, afirmó.

La ciclista destacó que el principal objetivo fue reencontrarse con la competencia y con la montaña, un entorno que la motiva especialmente. “Me encanta la montaña, me parece sumamente divertido. Para arrancar el año estuvo bueno. Lo quise hacer para disfrutar mucho, porque me gustan mucho las montañas”, concluyó.