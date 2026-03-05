Marcha atrás: el TAS revirtió el fallo contra el roldanense Machuca y ratificó la suspension

El futbolista roldanense Imanol Machuca recibió un golpe duro este jueves por la mañana, al ratificarse la suspensión que se le había impuesto tras su citación a la selección de Malasia.

El TAS, máximo tribunal deportivo del mundo, falló en su contra y lo sancionó por un año sin jugar. Esta vez, de todas maneras, las condiciones serán diferentes, ya que igualmente se le permitirá entrenar con el primer equipo de Vélez.

La decisión contempla los meses que estuvo fuera de las canchas, desde septiembre a enero. Y si bien había vuelto a jugar por una medida cautelar, desde ahora no podrá participar en competencias oficiales por ocho meses.