Espacio verde, reciclaje y una feria navideña: este sábado se hará la Reci del Bosquecito en Las Acequias

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, junto a la Vecinal del barrio Las Acequias, invita a la comunidad a participar de “La Reci del Bosquecito”, que tras haber sido suspendida en dos oportunidades por cuestiones climáticas, finalmente se realizará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 17 h, en el Bosquecito de Nativas, ubicado en la intersección de Mocovíes y Panamá.

La jornada propone un encuentro para disfrutar del espacio verde, compartir actividades ambientales y celebrar el cierre del año. En esta oportunidad, se suma una feria artesanal y navideña, con la participación de emprendedores locales.

Durante la tarde se realizará un recorrido guiado por el bosquecito, un taller de arte colectivo, el taller “Los bichos de la huerta”, tareas de reforestación, sorteos y propuestas para reflexionar sobre la importancia del cuidado del ambiente.

El cierre del encuentro será con fogón y música en vivo que estará a cargo del Dúo Martín y Fernando Palacios.

“La Reci del Bosquecito” es una invitación abierta a toda la comunidad para compartir una tarde diferente, en contacto con la naturaleza, promoviendo el reciclaje y la conciencia ambiental.