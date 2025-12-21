San Jerónimo: la comuna avanza con la reducción de casi 60 tasas administrativas

La presidente comunal Ana Belén Olmos realizó el anuncio en el marco del acto de asunción, en donde se transformó en la primera mujer electa al frente de la comuna en la historia.

«Nos encontramos trabajando para bajar a cero 59 tasas administrativas, un beneficio para todos los vecinos, esto lo podemos hacer gracias al superávit que hemos consolidado en los últimos 8 años de gestión con dedicación y esfuerzo, y la gran inversión en obra pública, pues aquí invertimos más de $35 de cada $100 que ingresan», comentó Olmos.

En los últimos años San Jerónimo ha vivido un importante cambio que la ha modernizado, mejorando la calidad de vida de la comunidad, movilizado por una fuerte inversión pública que transformó espacios verdes, calles, con nueva iluminación, pavimento, obras de desagües, llevándose adelante actualmente la obra de cloacas, que permitirá que la localidad cuente con todos los servicios.

Desde 2017, la gestión iniciada por Ciancio y que hoy continúa en manos de Olmos, se caracteriza por ser ordenada y eficiente, lo que ha permitido que la comuna cuente con un superávit fiscal consolidado, mejorando año a año las prestaciones de servicios y la inversión en infraestructura.