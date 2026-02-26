A cuidar el espacio público: la Municipalidad denunció varios hechos de vandalismo y tiene identificados a los autores

La Municipalidad de Roldán informa que, desde la Secretaría de Gobierno, se realizó el pasado 24 de febrero una denuncia formal ante la Comisaría 6° de Roldán debido a la gran cantidad de hechos de vandalismo registrados en cartelería, columnas y distintos espacios públicos de la ciudad.

Los daños detectados incluyen carteles indicadores pintados y rotos, columnas y mobiliario urbano, y distintos espacios públicos afectados, generando no solo un perjuicio económico significativo para el Municipio, sino también un daño directo al patrimonio que pertenece a todos los roldanenses. “No se trata de incidentes aislados, sino de patrones reiterados que revelan una preocupante actitud de egoísmo y destrucción de la identidad paisajística de la ciudad”, alertaron desde el Municipio.

En paralelo, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública y Control se inició una investigación y, a través del sistema de monitoreo municipal, se logró identificar a algunos de los responsables, información que fue puesta a disposición de la Fiscalía para avanzar así en el esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que vandalizar espacios públicos está penado por el código penal. Además, existen normativas provinciales contravencionales que contemplan multas (que pueden ser millonarias), la realización de tareas comunitarias y la obligación de reparar el daño ocasionado. El vandalismo ambiental o de infraestructura, como pintar mobiliario urbano, monumentos o espacios naturales, puede derivar también en la exigencia de recomponer el espacio afectado.

“Estos actos vandálicos no solo ensucian y deterioran los espacios públicos, sino que constituyen una agresión al patrimonio natural, urbano y turístico de la ciudad. Ya sea en un monumento, un baño público, una pared o un espacio natural, se trata de bienes que son propiedad de toda la comunidad”, señalaron las autoridades.

Desde el Municipio se solicita a la ciudadanía tomar conciencia sobre los perjuicios que estas acciones generan y reforzar el compromiso con el cuidado del patrimonio común. Asimismo, se convoca a los vecinos a denunciar este tipo de hechos llamando al 911, al 5299300 (COM) o a través del programa Ojos en Alerta, ante cualquier acto vandálico del que sean testigos, contribuyendo así a la protección y preservación de los espacios que nos representan como comunidad.