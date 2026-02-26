Pelea en la plaza San Martín: el menor involucrado no podrá salir de noche ni acercarse a la víctima

Esta semana se realizó la audiencia imputativa contra el menor de edad involucrado en la brutal pelea de plaza San Martín, ocurrida a comienzos de febrero. La Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente le atribuyó el hecho de lesiones provocadas a la víctima en el rostro, tras arrojarle una botella de vidrio.

Según información a la que pudo acceder El Roldanense, el juez interviniente dispuso la restricción de la libertad nocturna, esto es que debe permanecer en el domicilio designado en horario nocturno. Además la prohibición de acercamiento y contacto, por cualquier tipo de dispositivo o interpósita persona, con todo individuo vinculado, afectado, testigos y víctimas del hecho.

También se dispuso la constitución de garantes personales y que se someta al abordaje de auxiliar social. Estas medidas tienen vigencia hasta el 23/5/26, aunque ese lapso se puede extender.