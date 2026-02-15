Esquirlas de la brutal pelea en plaza San Martín: un menor será llevado a audiencia imputativa en los próximos días

Uno de los jóvenes que participó de la brutal pelea en plaza San Martín será llevado a audiencia imputativa en los próximos días. Estaría apuntado como uno de los agresores de Maicol, el chico que sufrió fractura de mandíbula producto de un botellazo en la cara.

Según pudo saber El Roldanense luego de la consulta a Fiscalía, la audiencia aún no tiene fecha, pero se realizaría entre los días miércoles y jueves de la semana próxima. “La justicia penal juvenil tiene actuaciones en reserva, por lo que solo podemos actualizar esa información por el momento”, explicaron.

La pelea tomó estado público producto de la gran cantidad de videos que fueron registrados en el lugar y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. De hecho, el impacto del botellazo fue filmado en primer plano. Esas imágenes, junto a las de cámaras de seguridad, son claves para la investigación de lo sucedido.