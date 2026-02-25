Por trabajos de poda, la EPE corta la luz en dos barrios de Roldán este jueves

La Empresa Provincial de la Energía anunció un corte programado para la mañana de este jueves. Es por trabajos de poda, a pedido de la Municipalidad

Será de 7:30 a 10 horas en los barrios América y Broft.

En caso de mal tiempo, se pueden suspender las actividades previstas.

La EPE se reserva el derecho de restablecer la energía eléctrica antes o después del horario indicado.