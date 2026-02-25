Roldán: condenaron a 10 años de prisión al acusado por el crimen del Pollo Ordóñez en Villa Flores

El miércoles 25 de febrero de 2026, en la sala 3 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Pablo Pinto, Rodrigo Santana y Paola Aguirre condenó a Emiliano C. (21) a la pena de 10 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple en calidad de autor.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien le atribuyó el hecho ocurrido el 11 de abril de 2023, aproximadamente a las 18.30, en la zona de J.J. Valle al 500 de la ciudad de Roldán, en barrio Villa Flores.

Según la reconstrucción fiscal, el imputado se presentó caminando junto a su pareja en la vivienda de la víctima, Daniel Rodrigo Ordóñez, conocido como “Pollo”, portando un arma blanca. Al llegar al domicilio, lo llamó a la puerta y, al salir la víctima, le recriminó el presunto robo de una garrafa ocurrido días antes.

De acuerdo a la acusación, el intercambio verbal derivó en una confrontación. El acusado le manifestó a Ordóñez que saliera a pelear, tras lo cual la víctima salió de su casa y, luego de una discusión, Emiliano C. le propinó varias puñaladas. Una de ellas impactó en el flanco izquierdo del abdomen y le provocó una lesión cardíaca grave.

Ordóñez fue trasladado en ambulancia al SAMCO de la localidad, donde arribó sin vida como consecuencia de la herida de arma blanca.

Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga y fue aprehendido por terceras personas en el domicilio de su pareja. Posteriormente intervino personal policial, quedando a disposición de la Justicia.

Con la sentencia dictada este miércoles, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal del joven como autor del homicidio simple, imponiéndole una pena de 10 años de prisión efectiva.