Brutal pelea en la plaza: botellazos, piñas y un joven terminó con fractura de mandíbula

Dos jóvenes resultaron heridos como consecuencia de un ataque a golpes y botellazos en la plaza San Martín y uno de ellos, de 20 años, se llevó la peor parte ya que sufrió una fractura de mandíbula.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando junto con otros amigos y familiares pasaban un rato en el espacio público. Si bien no trascendió la información oficial, testigos indican que otro muchacho lo tomó de sorpresa desde atrás y empezó a golpearlo.

De pronto, más jóvenes se sumaron a la gresca y todo se descontroló. En esas circunstancias, quien habría iniciado la pelea –y está identificado por los testigos– tomó una botella de vidrio y la estrelló contra la cabeza del herido de consideración. El impacto acertó en el rostro de la víctima, que sufrió una fractura de mandíbula por tal agresión.

Los jóvenes fueron asistidos en el Samco local y luego trasladados a un sanatorio rosarino donde este domingo fue intervenido quirúrgicamente por la fractura sufrida.

Familiares de la víctima relataron a la prensa que todos los participantes de la trifulca tienen entre 16 y 20 años, y que todos se conocen entre sí.