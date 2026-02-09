Feroz pelea en Roldán: analizan cámaras y cuatro agresores estarían identificados

La Unidad Regional XVII informó que a través de las primeras tareas investigativas y testimonios recabados luego de la feroz pelea ocurrida el sábado por la noche en Roldán, se logró identificar de forma preliminar a cuatro de los presuntos agresores, conocidos en la zona bajo distintos alias.

“Se mantuvo comunicación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se ordenaron las diligencias de rigor para dar con el paradero de los imputados. Las actuaciones administrativas se llevan adelante en la sede de la Comisaría 6ª de Roldán bajo la carátula de Lesiones Graves Dolosas”, sumaron.

Asimismo, indicaron que la Unidad Regional XVII trabaja intensamente en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los pormenores del ataque.

Sobre los dos jóvenes heridos, la UR XVII comunicó que uno de ellos presentó una herida cortante profunda en el labio superior con compromiso del hueso mandibular. Debido a la complejidad de la lesión, se dispuso su traslado urgente al Sanatorio de la Mujer en la ciudad de Rosario para una intervención quirúrgica.

Mientras que el otro sufrió una herida cortante en el hombro izquierdo, donde se le realizaron las correspondientes suturas, encontrándose fuera de peligro.