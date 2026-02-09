El joven agredido salvajemente estuvo 20’ en el suelo: fue operado dos veces y continúa internado

La brutal pelea que tuvo lugar el sábado por la noche en Plaza San Martín pudo haber sido fatal: Maicol, el joven agredido estuvo 20 minutos tendido en el suelo casi sin reacción hasta que pudieron asistirlo.

Una vez en el Sanatorio de la Mujer (donde permanece internado), fue operado dos veces: perdió piezas dentales y le destrozaron huesos de la boca a tal punto que deberán colocarle prótesis para que en un futuro pueda recibir implantes.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 6ta (ubicada enfrente de donde ocurrieron los hechos) y todo ya esta en manos de la Justicia.