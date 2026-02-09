El instituto de inglés York School of English comienza un 2026 transformador y con dos desafíos por delante

El instituto de ingles York School of English comienza el año con todo: “Febrero nos encuentra trabajando, craneando este 2026 que creemos que va a ser transformador”, adelanta Jorgelina Arregui, su directora, en diálogo con El Roldanense.

“Nuestra misión es acompañar a cada alumno en su camino de aprendizaje del inglés, desarrollando autonomía, confianza y alegría para comunicarse y abrirse a nuevas culturas. Teniendo en cuenta esto, y dado que uno de nuestros valores es la INNOVACIÓN, para este año tenemos grandes cambios”, sumó.

El primero de esos cambios es uno que muchas familias estaban esperando: la incorporación de los cursos para niños en el turno mañana que se suman a los de adolescentes que ya venían funcionando.

La otra gran novedad está vinculada con la búsqueda de la excelencia de que hablaba Arregui: “Es nuestra meta lograr que nuestros alumnos desarrollen la habilidad de comunicarse en inglés de manera fluida y segura. Es por eso que a partir de este año somos Centro Registrado de TRINITY COLLEGE LONDON, ofreciendo preparación para GESE: Graded Examinations in Spoken English. El mismo es un examen 100% oral”, contó.

“Como dijimos, confiamos en que este 2026 será un año de grandes logros. Invitamos a quienes estén interesados a comunicarse o pasar por el instituto a conocer nuestra propuesta”, invitó.

Para contactarte con York podés hacerlo en su Instagram @york.roldan

De forma presencial en Santiago del Estero 559 (de lunes a viernes de 18hs a 20hs).

O por teléfono al: 3412120944