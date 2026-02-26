No va más: cadena de electro con varios locales en la región bajó las persianas en Roldán

Tras cuatro años en Roldán, Monumental Hogar cerró la sucursal ubicada en la esquina de Rivadavia y Salta. Esta semana comenzaron a desmantelar el local de casi 500 m2 y a quitar la cartelería.

Según pudo saber El Roldanense, los titulares del comercio con mas de 60 años de historia en al venta de electrodomésticos estaban en la búsqueda de un espacio mas chico para poder seguir teniendo presencia física en la localidad, en momentos donde la venta online se lleva la mayor parte del movimiento en este tipo de negocios.

Cabe descartar que el espacio que ocupaban es uno de los locales comerciales mas espaciosos del casco urbano de Roldán y uno de los mejores ubicados. Asi, tras la partida de Monumental ya hubo interesados en alquilarlo, entre ellos otra reconocida cadena de electro.

Monumental Hogar había abierto sus puertas en marzo de 2022 en la ciudad, con el local número 10 de la cadena nacida en Capitán Bermudez. Según los datos que figuran en su web oficial, hoy quedan en pie solo ocho.