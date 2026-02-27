El atardecer más esperado: últimas entradas disponibles para Buqué Sunset en Estancia Damfield

La cuenta regresiva ya comenzó. Este viernes 27 de febrero, desde las 19:00, vuelve Buqué Sunset con una edición 2026 renovada que promete volver a marcar la agenda social del verano en la región.

El evento, que tiene al atardecer como gran protagonista, se realizará en el predio de Estancia Damfield, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes de la temporada.

Organizado por Muelle, Marea Baja y Estancia Damfield, Buqué Sunset propone una experiencia integral que combina música, gastronomía y el mejor sunset, en un entorno natural único, ideal para disfrutar entre amigos.

El line up ofrecerá un amplio recorrido musical pensado para todos los públicos: electrónica y house para recibir el atardecer, clásicos del rock para bailar y cantar junto a Piano Bar, y el mejor cachengue de la mano de Joaco Serruya, DJ residente de Augusta, garantizando una pista activa hasta el cierre.

La propuesta se extenderá hasta las 2 de la mañana, con diferentes atractivos que invitan a vivir una noche donde el paisaje, la música y la energía se fusionan en una experiencia inolvidable.

Las entradas se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través del siguiente link: https://app.wqrldpass.com/evento/YTZMRU83RU82cGZFUGNsUWpIMnJxdz09

El verdadero sunset del verano está por comenzar.