El CECA Tenis puso al deporte roldanense en lo alto y se consagró campeón en el torneo Interclubes

Con la copa en lo alto y al grito de ‘dale campeón’, el Centro de Tenis Cristian Amsler cerró el año de manera inmejorable. La academia del Centro Cosmopolita Unión y Progreso se consagró en el torneo Interclubes anual de primera división que organiza la Federación Santafesina de Tenis, y así cerró una temporada histórica en el 120 aniversario del club roldanense. No solo eso, sino que con el título obtenido en el Rosario Rowing Club, se transformó en el primer ganador del certamen bajo el nuevo formato, una edición que replica una gran competencia mundial.

“Para nosotros la experiencia fue muy buena, más allá del resultado y de haberlo ganado. Era un torneo muy duro, estaban los mejores y no teníamos certezas, aunque sí íbamos a dar lo mejor”, contó Cristian Amsler, el entrenador, en diálogo con El Roldanense. “Fue positivo para el grupo porque, además de los integrantes del equipo, se sumó mucha gente del club a alentar los días de competencia y se formó un grupo humano muy lindo. También, el ambiente del torneo fue muy bueno, con mucha gente mirando el evento y un marco general espectacular”, dijo.

El CECA Tenis venció 2-1 en la semifinal a Gimnasia y Esgrima y 3-0 en la final a Remeros Alberdi, ambos de Rosario. “El tenis es un deporte que se juega de manera individual, y estas oportunidades de jugar como equipo tienen un sabor distinto. Hinchar por el plantel, tener a un compañero que esté hinchando por vos y hasta un capitán, siempre da un plus”, señaló Amsler. “Representar al club de toda mi vida, donde arranqué a jugar, fui alumno, profesor y entrenador, participar de este torneo con sus colores y darle este título, fue una alegría y un orgullo”, destacó.

Fue la primera vez que el Interclubes se hizo de manera similar a la actual Copa Davis, cuando generalmente se jugaba durante dos o tres meses con fechas de local y visitante. “Seleccionaron a los ocho mejores equipos de profesionales de la región, hicieron dos grupos de cuatro en los que jugaron todos contra todos, y los dos primeros de cada zona jugaron las semis”, describió Cristian. En cada enfrentamiento se cruzaron cuatro jugadores, con dos singles y un dobles. El equipo roldanense fue primero en su grupo y así accedió a las fases definitorias.

Ser el primer campeón del nuevo formato hace que la valoración sea aún mayor. “Históricamente hemos ganado muchas competencias interclubes en distintas categorías. Este nuevo formato es mucho más competitivo, sobre todo por la calidad de equipos que había, las principales academias de tenis y los clubes más fuertes de la región”, esgrimió el profe. “Por eso, haberlo ganado tiene un sabor especial, es el cierre de año ideal”, profundizó, y detalló que pocos meses atrás el Centro había sido campeón y dos veces finalista en un Interclubes de juveniles.

El título refuerza el balance de un 2025 inolvidable. “Tenemos jugadores que participaron de torneos profesionales, hicieron giras europeas y disputaron torneos sudamericanos con muy buenos resultados. Algunos de ellos terminaron el año en los principales lugares del ránking provincial o nacional”, destacó. “También hay un equipo de adultos, somos la sede oficial de la federación para diferentes torneos, y realizamos el tradicional Roldán Open para celebrar el aniversario del club. Y tuvimos el orgullo de que un jugador nuestro gane el torneo”, puntualizó.

Tras el festejo hubo fiesta de fin de año, entrega de premios y mención a jugadores destacados en las instalaciones de Rowing. Entre ellos, dos chicos del CCUP de gran proyección, Manuel Paniagua (14 años) y Matilda Raillón (10). Minutos antes, el equipo integrado por los jugadores Alfonso Costamagna, Matías Fernández Netri, Tomás Ré y Hugo Xavier, y los capitanes Cristian Amsler, Matías Urchipia, Manuel Parody y Manuel Fernández, había grabado el nombre del club con tinta indeleble mientras desplegaba la bandera del CCUP sobre el polvo de ladrillo.