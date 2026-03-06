Melbourne marca el inicio de la Fórmula 1

La nueva temporada número 77 de la historia de la Fórmula 1 comenzará el 6 de marzo con las sesiones de entrenamientos libres, en las que los equipos pondrán a prueba la configuración de los autos y los pilotos podrán familiarizarse con el circuito de Albert Park.

La clasificación se disputará el 7 de marzo y definirá las posiciones de largada para la carrera principal. El Gran Premio de Australia se correrá el 8 de marzo.

Los favoritos para la carrera inaugural

Según los analistas de 1xBet, los cuatro principales candidatos a subir al podio entre los pilotos son:

1. George Russell (Mercedes) – 3.28.

2. Max Verstappen (Red Bull) – 4.40.

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 5.00.

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 7.70.

En el Campeonato de Constructores, los cuatro principales favoritos aparecen en un orden ligeramente distinto:

1. Mercedes – 2.40.

2. Ferrari – 3.10.

3. Red Bull – 4.00.

4. McLaren – 6.00.

Características del circuito: ventajas y desventajas de Albert Park

El pintoresco circuito del Gran Premio de Australia es un trazado urbano que rodea el lago del Albert Park, en el suburbio melburniano del mismo nombre. Cada vuelta mide 5 kilómetros y 303 metros de longitud y cuenta con 16 curvas. En total, los pilotos completan 58 vueltas. Antes y después de la carrera, las calles del circuito se utilizan para el tráfico habitual. Aun así, cada sector presenta características de alta velocidad. Los pilotos destacan la suavidad del asfalto y la fluidez del trazado.

Las curvas 3 y 13 son especialmente cerradas y ofrecen buenas oportunidades de sobrepaso. En el Gran Premio de Australia de 2024, Charles Leclerc estableció un nuevo récord de vuelta para el circuito de Melbourne con un tiempo de 1:19.813.

¿Qué hay de novedoso?

Tras adquirir Sauber en 2024, Audi debutará como equipo oficial con su propia unidad de potencia. Además, Cadillac también se sumará a la Fórmula 1. Por primera vez desde 2016, la temporada contará con 11 equipos.

El reglamento de 2026 incorpora algunos cambios técnicos, como una nueva configuración de la unidad de potencia y la introducción de aerodinámica activa.

¿Cómo fueron las pruebas en Baréin?

A partir de los resultados de las pruebas realizadas en Baréin, pueden extraerse varias conclusiones:

1. El ritmo de Ferrari debe analizarse con cautela.

2. Los equipos vuelven a dividirse entre los grandes candidatos y el resto.

3. Es poco probable que los problemas de Aston Martin se solucionen rápidamente.

4. El desarrollo de los autos avanza a gran ritmo.

5. Alpine F1 alcanzó un nivel de rendimiento más alto.

6. Audi todavía no ha impresionado.

7. Cadillac parece listo para su debut.

Nuestro representante en la Fórmula 1

En 2025, Franco Colapinto se incorporó a Alpine como piloto de pruebas y de reserva. Sin embargo, durante la temporada reemplazó a Jack Doohan como piloto titular. Franco participó en 17 carreras, pero nunca logró terminar por encima del puesto 11 (alcanzado en el Gran Premio de los Países Bajos). El director general de Alpine confía en que Colapinto pueda mejorar sus resultados en 2026.

