Asamblea General Ordinaria de Roldan Rugby Club

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Roldan Rugby Club ha dispuesto en su reunión del día 05 de Marzo de 2026, de conformidad con lo establecido por el art. 26° de sus estatutos, convocar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 07 de Abril de 2026, a las 19:00 hs. en el domicilio social de la institución sito en Rio Cuarto 2878, Roldan, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de 2 (dos) asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto , Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio N°7 finalizado el 31 de Diciembre de 2025. 3º) Elección de los miembros de Comisión Directiva: Presidente; Vicepresidente; Secretario; Tesorero; un Vocal Titular y un Vocal Suplente por el termino de cuatro ejercicios, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 16 de los Estatutos Sociales. 4º) Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente por el termino de cuatro ejercicios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.