Espacio FloreSer: nuevas propuestas en Roldán para cuidar el bienestar y acompañar a las familias

En medio del ritmo acelerado de la vida diaria, cada vez más personas buscan espacios donde puedan detenerse, cuidarse y encontrar acompañamiento profesional para mejorar su bienestar. En Roldán, Espacio FloreSer continúa creciendo y sumando propuestas orientadas a la salud integral y al desarrollo personal de adultos, niños y familias.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la medicina estética, que busca potenciar la belleza natural desde una mirada profesional, respetuosa y saludable. Este servicio está a cargo de las médicas Dra. Romina Venturi y Dra. Melina Pugliese, quienes atienden en el espacio los días miércoles y jueves, brindando tratamientos orientados a mejorar la calidad de la piel y acompañar procesos de bienestar y cuidado personal.

Otra de las propuestas es el taller de yoga, coordinado por Cecilia Ceratti, un espacio pensado para reconectar con el cuerpo, la respiración y el interior. La práctica favorece la relajación, mejora la movilidad corporal y ayuda a reducir el estrés cotidiano. Las clases se realizan martes y jueves a las 9 hs y viernes a las 18.30 hs, ofreciendo diferentes horarios para adaptarse a las rutinas de quienes desean comenzar o retomar esta práctica.

Pensando también en el acompañamiento de niños y adolescentes en su etapa escolar, Espacio FloreSer ofrece un taller de tareas y apoyo escolar para nivel primario y secundario, coordinado por Florencia Folledo, con la participación de Marisol Dibssié. En este espacio se trabaja en forma individual y con grupos reducidos fortaleciendo hábitos de estudio, organización del tiempo, comprensión de contenidos y confianza en las propias capacidades.

El espacio también cuenta con atención psicológica con orientación psicoanalítica, a cargo de la Lic. Natalia Pangrazi, con turnos disponibles los días miércoles. La propuesta está dirigida a familias, adultos, niños y adolescentes, brindando un espacio de escucha y acompañamiento profesional en diferentes momentos de la vida.

Además, en el espacio también se desarrollan consultas de nutrición con enfoque en Medicina del Estilo de Vida, a cargo de la Dra. María Victoria Alomar, orientadas a niños, adolescentes y adultos. El abordaje se centra en el cambio de hábitos y en la construcción de un estilo de vida saludable y sostenible a lo largo del tiempo.

De esta manera, Espacio FloreSer continúa consolidándose como un lugar donde diferentes disciplinas se integran para acompañar el bienestar físico y emocional, y el desarrollo personal de las personas y las familias de la ciudad.

Cada proceso de bienestar comienza con una decisión: elegir cuidarse. Espacio FloreSer acompaña ese primer paso.

Espacio FloreSer – Carrillo 2690 -Tierra de Sueños 2 – Roldán

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