La Municipalidad derrumbó el viejo motel de la A012 para eliminar un aguantadero

La Municipalidad de Roldán ejecuta en este momento la demolición y limpieza del predio ubicado en A012 y Los Ligustros. Tras un desalojo acordado, se busca evitar futuras usurpaciones y garantizar la seguridad en la zona.

El inmueble, que era utilizado frecuentemente como refugio para actividades delictivas, está siendo demolido por maquinaria municipal para eliminar de forma definitiva este foco de inseguridad.

El intendente Daniel Escalante y la secretaria de Gobierno, Marisabel Mendoza, supervisan personalmente las tareas en el lugar. El operativo cuenta con el despliegue coordinado de la Guardia Urbana (GUR), la Comisaría 6ª y el Comando Radioeléctrico.

“Tras intensas gestiones logramos el desalojo y hoy procedemos al derrumbe para que este lugar no vuelva a ser un riesgo para los vecinos”, destacaron las autoridades.