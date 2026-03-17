Membranas de caucho: una solución que gana terreno en la región y consolida el crecimiento de un emprendimiento local

El crecimiento de los emprendimientos locales también se refleja en el rubro de la construcción y el mantenimiento del hogar. En ese contexto, la firma Esmax. continúa consolidando su presencia en la región, sumando nuevas soluciones y especializándose en sistemas de impermeabilización con membranas a base de caucho.

Desde la empresa destacaron que la demanda por este tipo de productos viene en aumento, especialmente en ciudades como Roldán, Funes y Rosario, donde ya han realizado numerosos trabajos en distintos barrios.

“Estamos trabajando muy bien y creciendo mucho en toda la zona. La verdad que el producto que estamos colocando está funcionando muy bien y cada vez más gente lo recomienda”, señalaron Esteban y Maximiliano, dueños del emprendimiento.

Entre los sectores donde ya se realizaron intervenciones se encuentran barrios como Tierra de Sueños 2 y Tierra de Sueños 3, donde el sistema de impermeabilización comenzó a ganar popularidad entre vecinos y empresas.

Las características del material fueron uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo de trabajo. Se trata de un sistema que genera una película elástica de aproximadamente 5 milímetros de espesor, totalmente antigranizo, que no se quiebra y soporta impactos fuertes, además de no requerir mantenimiento por un período mínimo de entre 8 y 10 años.

A diferencia de la pintura tradicional o de las membranas asfálticas —que suelen deteriorarse con el granizo o el paso del tiempo—, esta tecnología ofrece una durabilidad notable y una resistencia muy superior. Para los creadores de Esmax, este punto es clave a la hora de elegir el producto.

“Nos estamos especializando exclusivamente en lo que son membranas a base de caucho. Es un producto que realmente está revolucionando el mercado por todas las características que tiene”, explicaron.

Además del material utilizado, desde la firma subrayan que uno de sus principales diferenciales está en el servicio integral que ofrecen a sus clientes. “Nos destacamos por la mano de obra, por la atención al cliente, por el servicio y por el postventa. Para nosotros es muy importante acompañar al cliente también después de realizado el trabajo”, agregaron.

En cuanto a las modalidades de contratación, el emprendimiento ofrece diferentes alternativas de pago para facilitar el acceso al servicio, incluyendo efectivo, transferencia o tarjeta en cuotas, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

Quienes deseen conocer más sobre el producto o consultar por trabajos de impermeabilización pueden hacerlo a través de de Instagram: @esmax.soluciones o comunicándose al WhatsApp 341 2542350, donde brindan asesoramiento sobre las distintas opciones de instalación disponibles.