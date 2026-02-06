Roldán: un camión volcó toda su carga en el km321 de la autopista a Córdoba

Un camión Mercedez Benz conducido por un hombre oriundo de Entre Ríos volcó toda su carga de cereal sobre el 321 de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Roldán, sin resultar lesionado.

Según informaron fuentes policiales el accidente se produjo cerca la 01 de este viernes luego de que de que al vehículo se le desprendiera el acoplado.

El tránsito estaba interrumpido en el carril rápido mientras trabajaban operarios en el retiro del cereal.