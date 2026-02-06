Bandas en vivo, buffet y sorteos por una causa solidaria: este sábado se realizará la Eli Fest en el Paseo de la Estación

Este sábado se realizará el primer EliFest, un evento solidario a beneficio de Eliseo, el niño roldanense de dos años que padece hidrocefalia y necesita reunir u$d 70mil para hacer un tratamiento en México. La jornada tendrá lugar en el Paseo de las Ferias -San Martín y Amenabar-, comenzará a las 19 horas y tendrá bandas en vivo, servicio de buffet, bingo y diferentes sorteos. Será el primer evento de este tipo que organizan sus padres, en medio de una campaña que comenzó hace aproximadamente un año.

“Es abierto al público. Habrá dos bandas de cumbia (La Sonora Colombiana y Mi Bonita Cumbia), dos chicos que hacen música urbana (Giaco BC y Leo Rivero), la comparsa Nueva Bella y el grupo Cumbia Fuego”, describió Iván, papá de Eliseo, en diálogo con El Roldanense. “También tendremos un buffet que ofrecerá hamburguesas, choripanes, bebidas y tortas materas”, señaló, y añadió que aún recorren negocios de la ciudad en búsqueda de donaciones, sea de comestibles como de elementos para sortear.

La familia alcanzó a reunir, hasta el momento, tres millones de pesos. “Estamos bien, juntando el dinero de a poquito. Nos faltan 99 millones, pero bajamos la barrera de las tres cifras”, expresó Iván, sin perder el sentido del humor. Si bien aún no tienen una fecha fija, la idea es viajar a México en el mes de noviembre. “El Eli Fest es un gran desafío para nosotros y lo enfrentamos con mucho amor. Es necesario aclarar que no somos organizadores de eventos, somos papás que tienen la necesidad de garantizar calidad de vida”, aseguró.

“El amor que nos mueve a nuestros hijos nos llevó a hacer estas cosas. Además, el evento va a poner cara a mucha gente que ayudó durante este tiempo. Le daremos familiaridad a esta campaña solidaria que emprendimos”, destacó. “Este es el evento piloto, el primero de varios que vamos a hacer. Estamos expectantes para ver qué sí y qué no. Todo es un aprendizaje, y de esta manera podremos saber qué llegamos a hacer para que, el día de mañana, realicemos uno más grande o replicar lo mismo en diferentes partes de la ciudad”, profundizó.

Para colaborar, contactarse por Instagram al @viajamosconeliseo o al número 3413601168.