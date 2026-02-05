Capitales chinos avanzan en Roldán y Funes con supermercados y comercios de envergadura

Capitales chinos inauguran este viernes Supermercado Éxito 3, donde hasta a fines del año pasado funcionó un clásico comercio del mismo rubro en la esquina de Avenida de las Libertades y Avenida de la Paz en Tierra de Sueños 2. El cambio de manos se dio antes de diciembre cuando los anteriores dueños bajaron la persiana tras vender el fondo de comercio.

La movida fue tomando forma hasta que hace poco apareció el enorme cartel que anuncia el nombre del lugar y hace algunos días un afiche en la puerta adelanta que la apertura se dará este viernes.

El cambio de manos causó sorpresa pero forma parte de una avanzada de capitales asiáticos no sólo en Roldán sino también en Funes, con proyectos de diferentes envergadura.

En la ciudad, el año pasado también inauguraron Super Roldán, en Tierra de Sueños 3 y, sumado a la apertura de este viernes, hay un tercer negocio en curso: ya tienen alquilado un local de 550 m2 ubicado en Gálvez y Avellaneda al cual le hicieron reformas necesarias para poder desembarcar también allí con un supermercado.

En Funes, la apuesta es aún más grande: un mega centro comercial que está en obras desde el año 2024 en Ruta 9 y Minetti, con un supermercado de 3000 m2 (Full Market) que funcionará como el principal atractivo del lugar.

La segunda etapa del desarrollo contempla además entre 15 y 20 locales de unos 200 m2 cada uno, pensados para propuestas gastronómicas, de servicios y recreativas, consolidando al complejo como un espacio ideal para la vida económica local.