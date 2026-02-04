Tras casi 12 horas sin luz, vecinos de Alto Residencial se manifiestan en la A012
Desde las 10hs de este miércoles el barrio está sin energía. El corte afecta también al parque y la zona industrial de la ciudad.
Tras casi 12 horas sin luz, vecinos del barrio Alto Residencial decidieron manifestarse sobre la Ruta A012 a la altura del ingreso al barrio.
«A las 10hs nos cortaron la luz y por vía WhatsApp hicimos el reclamo y siempre la respuesta era que estaban trabajando pero nunca repusieron el servicio», contó una vecina a El Roldanense
«Lamentablemente tuvimos que llegar a esta instancia porque no tenemos respuesta de nada, ni siquiera de cuándo van a reponer el servicio», agregó.
El corte afecta también a todo el Parque Industrial local, y las industrias radicadas allí debieron funcionar durante todo el día con generadores (aquellas que cuentan con uno), con el alto costo que eso implica.