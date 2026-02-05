Milei estará cerca de Roldán este sábado: encabezará el acto oficial por el aniversario del combate de San Lorenzo

El presidente Javier Milei visitará la provincia este sábado 7 de febrero y estará muy cerca de Roldán, ya que encabezará el acto oficial por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo que se realizará en el Campo de la Gloria de la ciudad vecina. El evento central comenzará a las 19 horas

Durante el acto se hará la tradicional recreación histórica y la emblemática carga de caballería. Además, en medio de la ceremonia, el máximo mandatario nacional restituirá la custodia del sable corvo de José de San Martín al Regimiento Granaderos a Caballo, que tuvo su bautismo de fuego en aquel combate de 1903.

Será la primera vez en 25 años que un presidente participe de esta conmemoración. Según trascendió en las últimas horas, Milei habría pedido un palco propio en el que estaría acompañado de sus funcionarios, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local. En otro espacio estarían las restantes autoridades provinciales.