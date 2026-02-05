Roldán: corte de luz de casi 24 horas afecta a unas 100 familias de dos barrios y toda el área industrial

Entre los barrios Alto Residencia y El Alba son unas 100 familias que están viviendo de modo permanente y que desde este miércoles a las 10hs están sin luz, lo cual implica también no contar con agua y otros servicios básicos. Ambos barrios están cerca del Parque y el Area Industrial de Roldán, los cuales también están atravesando la misma problemática.

A modo de reclamo y buscando alguna respuesta de parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), este miércoles por la noche se manifestaron sobre la A012 con un corte de esa vía que se extendió hasta la madrugada.

Según señaló una vecina en diálogo con El Roldanense, el intendente Daniel Escalante se contactó telefónicamente con el presidente de la vecinal del barrio y le dio una explicación de lo sucedido indicando que cerca de las 05AM volvería el servicio, sin embargo, aun eso no ocurrió.

“Si no lo podían reponer a la brevedad nos dijeron que nos iban a suministrar un generador”, contó la vecina sobre conversaciones que mantuvieron con la EPE.

En tanto, desde la Empresa señalaron a este medio que el problema se radicó en una falla en una celda del Parque Industrial, lo cual requiere del trabajo de dos cuadrillas diferentes, las cuales ya estarían en camino.