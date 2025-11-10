TodosPorEliseo: una familia roldanense necesita reunir 70 mil dólares para que su hijo pueda hacer un tratamiento en México

Eliseo, un niño roldanense de solo dos años de vida, padece hidrocefalia y fue aceptado para realizar el reconocido tratamiento Cytotron, en México. Para realizar el viaje y acceder a la terapia, su familia emprendió una movida solidaria para juntar $70 mil dólares necesarios. Entre polladas, té canastas y torneos de pádel y fútbol, comenzaron con una rifa navideña que tiene diferentes premios y cuyo valor es de $5.000 cada número.

“Sigue en silla de ruedas, el daño neurológico es mucho. El tratamiento del Cytotron regenera neuronas y ayuda a estimular las ya existentes. Hay compañeras de Eli que volvieron con resultados muy favorables”, contó su padre Iván en diálogo con El Roldanense. “Nos pusimos en contacto con la clínica y Eliseo calificó para acceder al tratamiento. El desafío que se nos impone es abonar los costos, con viaje y estadía, que serán unos 35 o 40 días”, añadió.

Para visibilizar la causa, abrieron una cuenta de Instagram llamada “Viajamos con Eliseo”. Juntos, apuestan a viajar a tierras mexicanas a esta misma altura del año 2026. “Eliseo tiene el síndrome de West, que no tiene cura pero puede mutar. Queremos que, dentro de sus condiciones, pueda tener la mayor independencia posible”, contó el papá. “El tratamiento ha tomado tanto auge en este tiempo que los turnos los dan a cinco o seis meses. Nos falta el camino administrativo”, dijo.

A la vez, existe la posibilidad de que la familia se presente en el programa “Buenas noches familia” que conduce cada noche Guido Kaczka, para que la colecta tenga alcance nacional y puedan juntar una parte de los fondos. Mientras tanto, puede colaborar con la rifa contactando con la madre de Eli, Belén, al 3413601168, o mediante el alias eliseo.mexico.