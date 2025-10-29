Proyectos en los márgenes de la autopista: sale a la venta un lote de tres hectáreas pegado a barrio Fontanet

Hace pocos meses se liberó un importante terreno de cinco hectáreas ubicado en la autopista Rosario-Córdoba y la ruta A012, justo antes del acceso a Roldán. Si bien sus dueños por el momento no tienen pensado proyecto alguno para el lugar, fue quizás la punta de lanza para que se presentara en el Concejo una iniciativa que busca cambiar los usos en los márgenes de la autopista y también para que otros privados pongan el ojo.

Así, según publicó el portal de noticias El Occidental, salió en comercialización (tanto para venta como para alquiler) un terreno de tres hectáreas casi en espejo del mencionado anteriormente, ubicado al otro lado del rulo de ingreso, sobre el mismo margen.

“Se trata de una fracción con 240 metros de frente directo sobre la autopista, justo en la esquina del rulo de la A012, lo que le da una conectividad excelente para ingresar o salir tanto hacia Rosario como hacia Córdoba”, explicó el corredor inmobiliario a cargo del negocio al mencionado portal.

El terreno no está zonificado para uso industrial pesado, por lo que el perfil buscado apunta a desarrollos logísticos, comerciales o de servicios.

El corredor inmobiliario destacó además que el predio cuenta con condiciones de infraestructura favorables, como el paso cercano de una línea de media tensión y el acceso por una calle lindante con un barrio ya consolidado. Por ahora, la propiedad se comercializa como una única unidad de tres hectáreas, aunque el objetivo es que un desarrollador la adquiera para impulsar un emprendimiento de mayor escala.