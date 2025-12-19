Por más gente así: compraron regalos de Navidad con sus ahorros y saldrán a repartirlos por Villa Flores

Micaela y Azul, dos hermanas roldanenses de 31 y 24 años, tuvieron un gesto que emociona en vísperas a Navidad. Juntaron sus ahorros y compraron una gran cantidad de juguetes que repartirán este domingo por las calles de Villa Flores. Diseñaron el recorrido que harán junto a Papá Noel y, de esa manera, cumplirán con el anhelo que habían proyectado hace tiempo, cuando imaginaron una campaña solidaria de este tipo para un fin de año.

“Gracias Dios, porque hace mucho tiempo que queríamos hacer esto y hoy lo pudimos hacer”, comunicaron las chicas a través de las redes sociales. “Mamá y papá nos inculcaron que todo lo que das vuelve, que no está mal ayudar al que lo necesite, porque lo que se hace siempre con amor es recompensado. Y si no es así, al menos nos quedamos con lo bueno que es hacer felices a los demás”, contaron, junto a la foto que muestra las cajas abarrotadas de juguetes.

Entre los objetos que compraron hay pelotas, muñecas, juegos de mesa, ladrillitos y mucho más. Orgullosa, la madre destacó la generosidad de sus hijas. “Van a tratar de que la mayoría tenga su regalito y de seguir incentivando la cultura de la solidaridad. Y sobre todo, que la magia de la Navidad siga”, dijo a El Roldanense. “No doy más del orgullo que siento por ellas, por eso quería visibilizar lo que están haciendo”, añadió emocionada.