Se viene el clásico roldanense: confirmaron la presencia del CCUP en la liga Cañadense del 2026

Si bien no era un secreto a voces, se confirmó la presencia del Centro Cosmopolita Unión y Progreso en la próxima edición de la liga Cañadense. De esta forma, volverá a jugarse de manera oficial el clásico en la máxima categoría entre el CCUP y Sportsman.

La información fue publicada por el medio Línea de Cuatro, especializado en el fútbol regional, en su página web. “El club roldanense viene trabajando muy bien en inferiores en los últimos años en un proyecto que ahora busca dar el salto a Primera División y Reserva”, comunicaron.

De esta forma, el Tanque volverá a tener ambas divisiones tras más de dos décadas. A mediados de agosto, la presentación de la camiseta había llegado con el anuncio de que el club volvería a jugar en la categoría mayor. Y ahora, le puso el sello a su retorno a la competición más grande de la zona.