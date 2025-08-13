Nueva camiseta, con anuncio bajo el brazo: el CCUP tendrá Primera División

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) vivió una jornada especial que combinó historia, emoción y proyección deportiva. En el marco del aniversario por los 120 años de la institución, se presentó oficialmente la camiseta conmemorativa, un símbolo que refleja la unión, el progreso y el sentido de pertenencia que el club representa para la ciudad de Roldán.

El evento reunió a autoridades, jugadores y familias, quienes celebraron no solo una nueva camiseta, sino también más de un siglo de pasión por el deporte local.

Durante la presentación anunciaron oficialmente una noticia que marca un antes y un después en el club: a partir de 2026, el CCUP contará con Primera y Cuarta División, que competirán en la Liga Cañadense de Fútbol. La nueva camiseta será utilizada este año por la Quinta División y, el próximo, por las flamantes categorías mayores.

Del acto participaron Román Guajardo, presidente de la Subcomisión de Fútbol; Luciano Bianchi, presidente del CCUP; Luis Luque, presidente de la Liga Cañadense de Fútbol; y Gastón Mondelo, vicepresidente de la Subcomisión de Fútbol. También estuvieron presentes los sponsors que acompañan este nuevo capítulo en la historia del club: Ale Roth (Danes), Román Guajardo (JMG), Sergio Callegari (Súper Oroño), Juan De Vigili (La Ferre Más) y Gastón Mondelo (Soluciones Ambientales).

El CCUP refuerza así su compromiso con el crecimiento y la proyección del fútbol local.