Áurea: el barrio que propone un nuevo concepto de vida y desarrollo en Roldán

En un escenario donde la estabilidad se volvió prioridad, la tierra sigue destacándose como uno de los activos más seguros para proyectar valor y construir futuro. En ese contexto, Desarrolladora G presenta Aurea, un desarrollo que combina diseño contemporáneo, solidez y calidad de vida en uno de los corredores con mayor potencial de la región.

El proyecto cuenta con ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Roldán, habilitando formalmente su urbanización como barrio cerrado y brindando un marco jurídico sólido y transparente. Al mismo tiempo, Desarrolladora G avanza en coordinación con los organismos competentes para garantizar infraestructura de servicios —luz, agua, gas y cloacas— y asegurar una planificación técnica responsable, incluyendo calles asfaltadas con cordón cuneta para acompañar un desarrollo urbano ordenado y de calidad.

Aurea incorpora un sistema propio de agua potable con planta de ósmosis inversa y red interna de distribución, garantizando autonomía y calidad de servicio para los residentes.

“Más que un loteo, Aurea es una propuesta urbana integral. El diseño arquitectónico y paisajístico está a cargo del Estudio Masea, responsable de la identidad estética del proyecto, la arquitectura de los espacios comunes y la intervención del mobiliario urbano dentro del loteo”, destacaron desde la desarrolladora.

La naturaleza se integra al entorno urbano a través de espejos de agua, senderos y espacios verdes; la circulación interna se planifica desde el ingreso hasta cada lote; y en el acceso principal se proyecta un paseo comercial con gastronomía, tiendas y coworking que aportará servicios y vida comunitaria.

“Los residentes disfrutarán de piscina con solarium, salones sociales, bar y coworking junto a los espejos de agua, senderos peatonales y espacios verdes, bajo una estética coherente que prioriza armonía visual y calidad constructiva”, describieron.

Detrás de cada decisión, Desarrolladora G impulsa una visión clara: proyectos con respaldo legal, planificación técnica seria y diseño de primer nivel, orientados a generar valor a largo plazo.

Como aporte a la ciudad, Aurea desarrollará obras de mejora pública para Roldán, incluyendo la pavimentación de Calle Castelli (desde Formosa hasta Avellaneda), Calle Formosa (desde Castelli hasta Pascuala Meneses) y Calle San Lorenzo (entre Castelli y Pascuala Meneses), junto con 1,3 km de asfalto sobre Avenida Avellaneda hacia el Parque Industrial.

También se ejecutará la red de agua para el barrio Alto Residencial, aportando al servicio que actualmente adolece en la zona. Además, se realizará una obra eléctrica que reforzará la potencia en todo el sector, se instalará un sistema de cámaras para cerrar anillos de monitoreo urbano, y se construirá una bicisenda de aproximadamente 2 km conectando Calle Avellaneda con el Parque Industrial.

“Estas obras mejorarán conectividad, infraestructura y calidad urbana, beneficiando a barrios como Tierra de Sueños 1, Posta 16 y Alto Residencial”, resaltaron.

“Elegir Aurea no es apostar a ciegas: es optar por un desarrollo con bases sólidas, diseño de vanguardia y proyección real. No es solo tierra: es vivir, trabajar y disfrutar en un entorno pensado para el futuro. Aurea significa elegir un lugar seguro y atractivo para crecer, vivir y proyectar”, aseguraron los desarrolladores.