Un joven golpeó a otro, lo cortó con una botella y le robó el celular: fue detenido

En la mañana de este domingo, un llamado alteró a la Policía sobre una gresca con un herido en la vía pública, en la zona de San Martín y Amenábar, en Roldán.

Al arribar al lugar, personal policial constató que la víctima, un joven de 20 años, se encontraba ya en la sala de urgencias del Samco recibiendo curaciones, tras haber sido socorrido por un motociclista que pasaba por el lugar.

Según la declaración de la víctima, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7hs, cuando fue emboscado en la zona de la plaza por otro joven vestido con buzo blanco y jeans azules que, sin mediar palabra, lo agredió con golpes de puño y luego rompió una botella con la que le produjo varias lesiones en el pecho y el brazo. Además, el agresor sustrajo su teléfono celular y logró escapar del lugar.

Tras ser reconocido por la víctima, el presunto autor fue aprehendido por la Policía en la sala de espera del Samco. Presentaba leves escoriaciones en la mano derecha y fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la inspección en el sitio, en calle Belgrano y San Martín, se encontró el teléfono sustraído, que presentaba manchas de color rojo compatibles con sangre humana, motivo por el cual se preservó la escena y se solicitó la presencia de personal de la PDI para las pericias correspondientes. La fiscalía de turno aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Las autoridades continúan investigando los detalles del incidente y buscando esclarecer la motivación de la agresión y la identidad de un motociclista que auxilió a la víctima.